125 способов убийства и более 100 тыс. жертв: что привело к Волынской резне

Волынская резня 80 лет лежала между Польшей и Украиной как незаживающая рана, которую одни хотели забинтовать, а другие - вообще не замечать. Сегодня рана вскрылась, политики по обе стороны границы не знают, что с этим делать.

На минувшей неделе случилась очередная годовщина "кровавого воскресенья", ужаса, который устроили украинские националисты. Каратели из УПА разорили и сожгли на Западной Украине более сотни сел. И зверски расправились с теми, кто там жил.

Десятилетиями на Волыни рядом жили украинцы, поляки, чехи, евреи. И жили, что называется, чересполосно: украинская деревня, потом польская деревня. В межвоенный период Волынь входила в состав Польши. Но поляков, равно как и евреев, украинские националисты считали чужеродным элементом, элементом, который подлежит истреблению.

Александр Дюков, историк, член научного совета Российского военно-исторического общества:

"Первые планы по уничтожению поляков на территории современной Западной Украины украинские националисты сформулировали и положили на бумагу еще в 1938 году. Тогда был подготовлен документ под названием "Военная доктрина украинских националистов", и в ней было прописано и уничтожение поляков, и сожжение их деревень и создание атмосферы ужаса, в которой оставшиеся в живых поляки бежали бы с территорий, которые украинские националисты рассматривали как свои".

Идеи позаимствовали у Третьего рейха: этнократическое государство любыми способами. Почва была более чем благодатной. Социальные и национальные конфликты на Волыни копились годами. А с приходом немецкой оккупации исчезла и прежняя власть, и закон. Вместо этого куча оружия и военное время. Идеальная среда для радикального национализма в самых жутких его проявлениях.

Итак, лето 1943 года. Волынь - территория нынешней Западной Украины. Украинская повстанческая армия под командованием Дмитрия Клячкивского получила страшный приказ - зачистить регион от польского населения. Проще говоря, уничтожить "ненужных" людей.

Волынская резня - массовое уничтожение польского мирного населения, осуществленное Украинской повстанческой армией (УПА) в 1943-1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции. Пик пришелся на июль 1943 года. "Кровавое воскресенье" произошло 11 июля 1943-го. В один день были одновременно атакованы около 150 польских сел. Инструментами для убийств были топоры, вилы, косы. Польские семьи вырезались целиком, включая детей и стариков. Костелы сжигались вместе с людьми внутри. Не жалели никого.

Богдан Безпалько, историк член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ:

"Запредельная жестокость по отношению к польскому населению. Заходили в село, убивали всех: женщин, стариков детей - абсолютно зверскими способами. Детей, например, могли убить об угол дома, ударив головой, могли сбросить в колодец, могли заколоть".

Это была целенаправленная этническая чистка, когда беспощадно убивают за то, кем ты родился.

По польским данным, погибло от 100 до 120 тыс. человек. Украинская сторона признает около 30-40 тыс. Варшава в 2016 году официально признала произошедшее геноцидом польского народа.

О таком страшно даже говорить: садистские методы вызывают оторопь. И тем более показательно, что главному организатору всего этого - командующему группой УПА-Север Дмитрию Клячкивскому - стоит в Украине памятник.

УПА действовала по спискам, польские деревни наносились на карту заранее. Командиры отдавали приказы - исполнители шли с топорами. Выживших почти не оставляли.

К чему привели эти события, кто выворачивает наизнанку жуткие преступления и как жертвы геноцида стали разменной монетой в большой игре? На эти вопросы есть ответы в очередном выпуске "Понятной политики".