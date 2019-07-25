12 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

В Бразилии наводнение. Из-за проливных дождей в штате Пернамбуку произошел разлив рек и оползни. Погибли 12 человек. Были смыты несколько дамб. Стихией повалены деревья, затоплены городские кварталы. По словам метеорологов, за последние дни в штате выпало порядка 20-ти среднесуточных норм июля. Дожди в регионе продолжатся, но станут не столь интенсивными. Там нарушено транспортное сообщение. Отменены занятия в школах. В столице штата - городе Ресифи - на улице нашли крокодила. Его вынесли воды вышедших из берегов рек.