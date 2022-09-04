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В Германии 12 из 16 земель приостановили прием беженцев
Лимит гостеприимства. Германия прекращает прием беженцев, в том числе прибывающих с Украины. Доступ для новых соискателей убежища блокируют уже 12 федеральных земель из 16 - сообщает местный новостной портал со ссылкой на данные МВД Германии. Уточняется, что с начала российской спецоперации из Украины в Германию прибыло более 980 тысяч человек. Ежедневно страна принимает в среднем 875 беженцев. Представитель немецкого МВД подчеркнула - увеличение нагрузки на регионы связано как с происходящим на Украине, так и в целом с миграционной ситуацией.
Фото:pixabay.com
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