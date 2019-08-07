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12,5 млрд тонн льда растаяло в Гренландии за сутки

Новый катастрофический рекорд установлен в Гренландии. За сутки там растаяло 12 с половиной миллиардов тонн льда. Специалисты видят такое впервые за всю историю наблюдений, а это практически 70 лет. Отмечается, что при этом 60 % поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на один миллиметр в глубину. Напомним, лед стремительно превращается в воду из-за аномальной жары в Европе. С начала года в Гренландии уже растаяло более 250 миллиардов тонн льда.

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