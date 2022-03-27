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ООН: Украину покинули 3,8 млн беженцев

Автоколонны МЧС России сегодня доставили 350 тонн гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса. Тем не менее еще 12 с половиной тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли российскую границу в Ростовской области. Всего же, по данным ООН, в соседние с Украиной страныс начала спецоперации прибыли уже 3 миллиона 800 тысяч беженцев.

Армия Украины за прошлые сутки обстреляла 11 населенных пунктов в ДНР, выпустив по ним более 400 снарядов. Вооруженные силы России в свою очередь четко придерживаются плана демилитаризации. Уничтожено уже 289 беспилотников, 1 656 танков и 169 установок реактивных систем залпового огня, сообщает Минобороны.

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