ООН: Украину покинули 3,8 млн беженцев

Автоколонны МЧС России сегодня доставили 350 тонн гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса. Тем не менее еще 12 с половиной тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли российскую границу в Ростовской области. Всего же, по данным ООН, в соседние с Украиной страныс начала спецоперации прибыли уже 3 миллиона 800 тысяч беженцев.



