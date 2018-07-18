"Зашли в пещеру из простого любопытства". 12 школьников, спасенных в Таиланде, впервые появились перед СМИ. Журналисты их встретили громкими аплодисментами. Мальчики показали свои футбольные навыки и почти час отвечали на вопросы. Так, самый младший из ребят признался, что на десятый день он мог думать только о еде, а именно о жареном рисе.