Инфляция в Польше достигла рекордного уровня за последние 20 лет. Правда, правительство в лице премьера Моравецкого главной причиной предпочитает называть пандемию COVID-19. Произошли серьезные сбои в цепочках поставок и возникли проблемы на рынке сырья. Однако не последнюю роль в значительном росте цен сыграл украинский кризис, а точнее - развернутая западной коалицией санкционная война против России.



Варшава вспомнила слова Джо Байдена, что рост цен в США на 70 % спровоцирован повышением стоимости энергоносителей. Польша переживает галопирующую инфляцию, в апреле годовой показатель превысил 12 %.

