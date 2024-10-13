13 октября - Международный день снижения риска стихийных бедствий

13 октября отмечается Международный день снижения риска стихийных бедствий. Дата позволяет оценить масштаб проблемы и то, насколько опасные тенденции наблюдаются.

Ежегодный урон от стихий приближается к 400 млрд долларов. Специалисты дают неутешительный прогноз: ущерб от стихий в ближайшие годы будет только возрастать.

Сильнейший удар стихии испытали на себе в последние несколько недель Соединенные Штаты: менее чем за месяц на страну обрушились сразу два урагана огромной разрушительной силы - "Милтон" и "Хелен". Как объявил Джо Байден, "Милтон" обошелся стране в 50 млрд долларов. Предшествующий ему ураган "Хелен" стоил Соединенным Штатам 38 млрд и 225 человеческих жизней. Есть, однако, подозрения, что эти данные являются далеко не полными. В Северной Каролине уже три недели остаются без света 25 тыс. домов. Аналогичные регионы, погруженные в отчаяние и безнадежность, есть и в соседних штатах.

Очевидно, что даже одна из самых могучих экономик планеты к стихийным бедствиям такого масштаба просто не готова, что уж говорить о странах поменьше.

Объем планетарных потерь из-за стихийных бедствий год от года колеблется в довольно узких границах: в 2020-м совокупный ущерб, понесенный всеми странами мира, составил 270 млрд долларов, в 2021-м - 320 млрд.

В последующие два года ситуация была не такая катастрофическая и, соответственно, урон был меньшим. Однако с учетом того, что одни лишь Штаты из-за двух ураганов теперь потеряли 90 млрд, выходит, что злодейка-природа энергично штурмует планку в 400 млрд и, наверное, ее возьмет. Тем более что есть на Земле народы, которым приходится гораздо хуже, чем американцам.

Вануату и другие малые островные экономики борются с натиском стихийных бедствий, вызванных изменениями климата. Мы пытаемся повысить устойчивость экономики, но часто оказываемся безоружны перед буйством стихии. Вануату теряет более половины своего ВВП всякий раз, когда на страну обрушивается сильный циклон. За последние три года у нас было пять сильных циклонов! Шарлот Салвай, премьер-министр Вануату

Премьер, наверное, несколько преувеличил бедственность положения своей страны: если 5 циклонов за 3 года уничтожили более половины ВВП каждый, то, выходит, вануатцы уже пару лет живут голыми, босыми и голодными, что, очевидно, не так.

Однако степень влияния бедствий на ситуацию во многих регионах планеты Шарлот Салвай оценил довольно корректно. Можно вспомнить, например, природный феномен Ла-Нинья, который определяет судьбу прибрежных стран бассейна Тихого и Индийского океанов - здесь потери от бурь, штормов и прочих экстремальных явлений за десять лет достигли триллиона долларов.

А есть еще и засухи: каждый год в странах Африканского рога, включая относительно благополучные, вроде Кении, гибнут урожаи и миллионы людей оказываются на грани голодной смерти. Прошлый год и по этой части установил печальный рекорд.

Мы никогда прежде не фиксировали засушливость на сталь значительной территории. По нашим данным, собранным за более чем столетие, прошлый год был самым засушливым в мире за последние 33 года. Стефан Уленбрук, директор по гидрологии Всемирной метеорологической организации

Самая большая проблема заключается в том, что человечество даже не понимает толком, что происходит, из-за чего не в состоянии выбрать самую эффективную стратегию решения проблемы. Еще недавно полагалось говорить о катастрофическом глобальном потеплении: сейчас принято формулировать осторожнее - делают акцент на драматических климатических изменениях, без уточнения: потепление имеется в виду или похолодание? Главная беда в том, что в отсутствие понимания сути климатических процессов невозможно создать действующую их модель, а раз так, то и эффективный прогноз невозможен. Потому глобальное похолодание, которым пугали 30 лет назад, как и глобальное потепление, которого боялись в нулевые, являются предметом веры, а не знания. Единственное, что невозможно отрицать - стихия не просто наносит колоссальный ущерб, но и способствует росту неравенства в развитии государств, а также в распределении планетарных богатств.

Нетипичные проблемы безопасности, связанные с изменениями климата, экстремальными погодными явлениями, стихийными бедствиями, болезнями, истощением ресурсов и старением населения, становятся все более катастрофическими и мешают нашим усилиям по обеспечению развития. Бедные страны все больше отстают от развитых, разрыв увеличивается То Лам, президент Вьетнама