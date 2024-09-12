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130 человек погибли из-за обрушившегося на Филиппины шторма "Трами"

Масштабные наводнения и оползни обрушились на Филиппины. Тайфун "Трами" унес жизни почти 130 человек.

Сотни человек пострадали, десятки считаются пропавшими без вести. По оценкам правительства Филиппин, это самый смертоносный и разрушительный шторм на архипелаге Юго-Восточной Азии в 2024 году.

Тайфун уже приблизился к китайскому острову Хайнань. Местные власти провели эвакуацию более 50 тыс. человек.

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