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130 человек погибли в Японии от небывалой жары

Диагноз один и тот же - тепловой удар. Большинство жертв погодных условий - люди старше 70 лет. Пенсионеров обнаруживали мертвыми дома - в зданиях без кондиционеров находиться практически невозможно. Эта неделя стала самой жаркой в Японии за минувшее лето. Позавчера в префектуре Сидзуока воздух прогрелся до 41 градуса.

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