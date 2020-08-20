130 человек погибли в Японии от небывалой жары

Диагноз один и тот же - тепловой удар. Большинство жертв погодных условий - люди старше 70 лет. Пенсионеров обнаруживали мертвыми дома - в зданиях без кондиционеров находиться практически невозможно. Эта неделя стала самой жаркой в Японии за минувшее лето. Позавчера в префектуре Сидзуока воздух прогрелся до 41 градуса.