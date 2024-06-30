135 млн бедных американцев - в Вашингтоне прошел митинг по борьбе с бедностью

Рядовые американцы требуют устойчивого прожиточного минимума и экономической справедливости для уязвимых групп населения. В Вашингтоне прошел митинг по борьбе с бедностью в рамках целой гражданской кампании под названием "За бедных людей". На протест на Капитолийском холме собрались рабочие различных секторов экономики под лозунгом: "Отменить бедность, четвертую по значимости причину смерти в США!" Кампания "За бедных людей" обращается к властям с призывом позаботиться о благополучии 135 млн обездоленных американцев.