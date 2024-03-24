137 погибших и 180 пострадавших - в Москве начали процедуру опознания погибших в теракте

В Москве 24 марта начали процедуру опознания погибших в теракте. К 19:00 были зафиксированы 137 погибших и 180 пострадавших.

На месте трагедии сотрудники МЧС разобрали уже более 400 кубометров разрушенных конструкций здания. В ходе следственных действий изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. Кроме этого, по данным Следственного комитета России, при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле террористов был найден пистолет Макарова, магазин от автомата Калашникова. На месте теракта продолжается поисковая операция с использованием тяжелой техники. Следов минирования на месте теракта не обнаружено.

В настоящее время ведутся работы по очистке и обыску концертной площадки, сбору доказательств, изучению видеокамер наблюдения. Тем временем мы общаемся с пострадавшими. Также проведем генетическую, баллистическую и дактилоскопическую экспертизу по оставленным террористами уликам. Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России

СК России сообщил о проведении следственных действий с подозреваемыми в совершении теракта. Всего задержано 11 человек, сегодня в Басманном суде Москвы им изберут меру пресечения. Сообщается, что еще один участник нападения погиб в здании "Крокус Сити Холла". Все подозреваемые являются гражданами Таджикистана.

По словам владельца "Крокус Сити Холла", преступники зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, после чего открыли стрельбу по людям. Это подтверждают и очевидцы.

Как стало известно, один из террористов был в "Крокусе" 7 марта. Его опознал фотограф, который работал на месте в этот день. Тогда же Посольство США опубликовало предупреждение о возможном теракте в течение 48 часов.