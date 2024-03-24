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137 погибших и 180 пострадавших - в Москве начали процедуру опознания погибших в теракте
В Москве 24 марта начали процедуру опознания погибших в теракте. К 19:00 были зафиксированы 137 погибших и 180 пострадавших.
На месте трагедии сотрудники МЧС разобрали уже более 400 кубометров разрушенных конструкций здания. В ходе следственных действий изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. Кроме этого, по данным Следственного комитета России, при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле террористов был найден пистолет Макарова, магазин от автомата Калашникова. На месте теракта продолжается поисковая операция с использованием тяжелой техники. Следов минирования на месте теракта не обнаружено.
В настоящее время ведутся работы по очистке и обыску концертной площадки, сбору доказательств, изучению видеокамер наблюдения. Тем временем мы общаемся с пострадавшими. Также проведем генетическую, баллистическую и дактилоскопическую экспертизу по оставленным террористами уликам.
СК России сообщил о проведении следственных действий с подозреваемыми в совершении теракта. Всего задержано 11 человек, сегодня в Басманном суде Москвы им изберут меру пресечения. Сообщается, что еще один участник нападения погиб в здании "Крокус Сити Холла". Все подозреваемые являются гражданами Таджикистана.
По словам владельца "Крокус Сити Холла", преступники зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, после чего открыли стрельбу по людям. Это подтверждают и очевидцы.
Как стало известно, один из террористов был в "Крокусе" 7 марта. Его опознал фотограф, который работал на месте в этот день. Тогда же Посольство США опубликовало предупреждение о возможном теракте в течение 48 часов.
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