13 человек погибли и 67 пострадали в результате столкновения поездов в Пакистане

Столкновение поездов. В Пакистане пассажирский состав влетел в товарный.

13 человек погибли, еще 67 пострадали в результате столкновения поездов в Пакистане. Среди потерпевших 11 детей. Сейчас все направлены в близлежащие больницы. Пассажирский состав двигался не по своему пути и на полном ходу влетел в стоящий товарный поезд. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.