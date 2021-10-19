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В украинских детских садах малыши спят в верхней одежде

С серьезными проблемами из-за газового кризиса столкнулась Украина. И первыми это почувствовали дети. В Мариуполе в детских садах малыши спят в верхней одежде - в помещении всего 13 градусов.

При этом в Украине угрожающая статистика по COVID. За сутки в стране умерли 508 человек. У всех подтвержден коронавирус. Это максимум с начала пандемии.

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