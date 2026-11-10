14 % взрослых граждан ФРГ планируют эмигрировать в течение 5 лет

Федеральное статистическое ведомство Германии зафиксировало в 2025 году 1,2 млн случаев эмиграции из ФРГ. Уже в 2026 году институт INSA провел опрос, по результатам которого 8,2 млн граждан планируют эмигрировать в течение 5 лет - это 14 % взрослых немцев.

Подобные опросы часто отражают общий уровень недовольства положением в стране. Сильнее всего о желании уехать заявляют люди 30-39 лет (27 %), а также 18-29 лет (24 %).

Если смотреть на политические взгляды, чаще всего об эмиграции думают сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) - 19 %, а также Левой партии - 18 %. Среди избирателей "Зеленых" таких 10 %.

Этот настрой совпадает с общим фоном политического недовольства. По данным INSA, около трех четвертей немцев недовольны работой коалиционного правительства канцлера Фридриха Мерца.