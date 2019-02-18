Обвиняются в применении силы. 140 дел в отношении полицейских завели во Франции после акций "желтых жилетов". Генеральная инспекция национальной полиции страны выясняет, могли ли сотрудники органов применить чрезмерную силу против демонстрантов акций. Известно, что с подобными жалобами во Французскую лигу прав человека обратились порядка 90 протестующих. В то же время в МВД страны убеждены, что полиция действует профессионально и пропорционально и не превышает своих полномочий.