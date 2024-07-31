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145 км решеток и колючей проволоки - Латвия почти достроила забор на границе с Беларусью

Латвия практически завершила строительство защитных ограждений на границе с Беларусью, сообщают местные СМИ. Теперь 145 из 173 км общего рубежа наглухо закрыты решетками с натянутой сверху колючей проволокой. Остальное планируют достроить до конца 2024 года.

Общая стоимость проекта превысила 125 млн евро, из которых Евросоюз выделил менее 4 млн. Рига очень рассчитывала поживиться за счет бюджета ЕС, но средств не дали. Пришлось в очередной раз лезть в карман налогоплательщиков.

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