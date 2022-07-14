Доход, превышающий 10 миллионов долларов в эквиваленте. 150 тысяч электронных сигарет изъяли полицейские в Москве. Задержаны шесть человек, трое из них - иностранцы. Продукция, которой они приторговывали, была не просто небезопасна, а могла привести к смертельному исходу. Содержание никотина в изделии в разы превышало заявленное на упаковке. По результатам экспертизы, как сообщает МВД, подельникам поставляли электронные сигареты из Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов. Чтобы легализовать товар, предприниматели изготавливали липовые сертификаты качества. А дальше партия уходила на реализацию в офлайн- и онлайн-магазины. Во время обыска оперативники изъяли сотни пачек наличных, а также записи черной бухгалтерии.