153 погибших: дроны атаковали рынок на границе Судана и Южного Судана

Жуткая трагедия на африканском континенте. На рынке в спорном регионе на границе между Суданом и Южным Суданом в результате ударов беспилотников погибли по меньшей мере 153 человека.

Как сообщили местные власти, атака пришлась по складам с топливом. Взрыв нефтепродуктов спровоцировал сильный пожар, который за считанные минуты превратил торговые ряды в огненную ловушку.

Официальная Джуба уже возложила полную ответственность за налет на вооруженные силы Судана.