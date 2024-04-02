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15 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области
Число пострадавших в аварии с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщаетРИА Новостисо ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
По состоянию на 21.00, 15 человек пострадали в результате ДТП. Из них пять человек были госпитализированы в Петушинскую районную больницу. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, а один - в тяжелом стабильном состоянии в реанимации. Бригада врачей санитарной авиации направлена в больницу. У остальных десяти пострадавших выявлены различные ушибы, после осмотра их отпустили домой.
По данным регионального управления МВД, авария произошла около 17.20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга". Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в сторону Владимира, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем КАМАЗ, выполнявшим дорожно-ремонтные работы на правой полосе движения. В момент аварии в автобусе находилось около 20 человек.
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
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