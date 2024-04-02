15 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

Число пострадавших в аварии с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщаетРИА Новостисо ссылкой на Министерство здравоохранения региона.



По состоянию на 21.00, 15 человек пострадали в результате ДТП. Из них пять человек были госпитализированы в Петушинскую районную больницу. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, а один - в тяжелом стабильном состоянии в реанимации. Бригада врачей санитарной авиации направлена в больницу. У остальных десяти пострадавших выявлены различные ушибы, после осмотра их отпустили домой.

