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15 миллиардов евро получила Греция в рамках третьей программы финансовой помощи
Это последний транш, выделенный стране Европейским механизмом стабильности. Две трети суммы будут использованы на формирование запаса ликвидности Афин. Остальное на обслуживание внешней задолженности. После получения нынешнего транша Греция должна впервые после 2010 года выйти из-под программ внешней помощи. В рамках договоренности Афины согласились провести новые сокращения пенсий и увеличения налогов в 2019-20 годах.
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