15 тыс. тонн зерна сгорело в Запорожской области в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрелов зернохранилища со стороны украинских военныхв Токмаке в Запорожской области сгорело более 15 тыс. т зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

"Сегодня около 03:00 киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тыс. тонн зерна", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что этот обстрел - "очередной террористический акт против мирного населения Запорожской области", он отражает стремление Киева создать гуманитарную катастрофу на освобожденных Россией территориях. Пострадавших нет.