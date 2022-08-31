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15 тыс. тонн зерна сгорело в Запорожской области в результате обстрелов ВСУ
В результате обстрелов зернохранилища со стороны украинских военныхв Токмаке в Запорожской области сгорело более 15 тыс. т зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
"Сегодня около 03:00 киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тыс. тонн зерна", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогов добавил, что этот обстрел - "очередной террористический акт против мирного населения Запорожской области", он отражает стремление Киева создать гуманитарную катастрофу на освобожденных Россией территориях. Пострадавших нет.
Фото: pixabay.com
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