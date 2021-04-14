Еще один смертельный инцидент с подростком произошел в США. 16-летний юноша погиб от рук полицейского в Мэриленде. В участок позвонил мужчина и сообщил, что им замечен подозрительный вооруженный парень. По названному адресу выехал патрульный. На месте был обнаружен молодой человек, действительно имевший при себе пистолет и нож. Он направил оружие на правоохранителя. Полицейский выстрелил и ранил подростка. Тинейджер был доставлен в госпиталь, однако скончался там от ран. Позже выяснилось, что у подростка при себе был пистолет для страйкбола. Полиция штата начала расследование.