17 июля в Никарагуа отмечают День радости. История данного праздника такова, что в этот день 1979 года, после 40-летнего режима династии Сомоса, диктатор Анастасио бежал из страны.



Правления данного клана сопровождались жестокими репрессиями, низким уровнем жизни населения и страхом. Как раз день бегства этого кровавого президента и его семьи, когда никарагуанцы наконец-то смогли вздохнуть свободно, провозгласили Днем радости.

Мерседес Гарсиа, жительница Никарагуа: "В Лионе мы очень серьезно относимся к этому празднику, Дню радости. Почему этот день празднуют с таким размахом именно в Лионе? Потому что он был первым городом, который был освобожден от сомосовцев. Леон называют столицей революции, это освобождение принесло нам ту реальность, в которой мы сейчас живем. Это свобода, бесплатное образование, это возможность создавать условия для того, чтобы наша молодежь занималась спортом и вела активный образ жизни".

Новое правительство Никарагуа провело масштабную работу по возрождению страны и нормализации жизни: ликвидация безграмотности, ведение бесплатного образования и здравоохранения, а также национализация собственности клана Сомоса. Это были основные реформы.

День Радости в Никарагуа

В канун государственных праздников дарят подарки нужным людям, оснащают больницы новым оборудованием, запускают большие стройки, водят в эксплуатацию социальное жилье и спортивные центры. С самого утра на улице развернулись импровизированные ярмарки. Торговцы с тележками предлагают местную еду, напитки, атрибутику с изображением революционных лидеров Латинской Америки.

Марио Винчез, житель Никарагуа: "Каждое 17 июля мы празднуем День радости. Обычно на такие торжества мы ходим всей семьей. Это семейный праздник. Поэтому и отмечаем его с близкими, родными и друзьями. Это наша традиция. И вот таким образом мы празднуем очередной год освобождения. Еще один год мира".

Народные гуляния стартовали в Никарагуа еще 15 июля. Вечером после работы местные собираются возле праздничных площадок, слушают музыку, наблюдают за выступлениями артистов и ведут беседы. В общем День радости в Никарагуа люди встретили в атмосфере вдохновения и всеобщего ликования.