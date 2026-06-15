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17 июня в Армении запланированы совместные учения с НАТО

17 июня учения с НАТО начнет Армения. На ее территории пройдут маневры "Орел-партнер" с США, Францией и Грецией.

По сообщению Минобороны, тренировки - часть подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Их цель - повысить уровень оперативной совместимости подразделений, а также обменяться передовым опытом в области управления и тактической связи.

Ереван с 1 января 2024 года заморозил свое участие в ОДКБ. В апреле 2026 года премьер Армении на встрече генсеком НАТО заявлял о важности для Еревана углубления партнерства с альянсом.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

АрменияНАТОвоенные учения