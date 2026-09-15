Вокруг даты 17 сентября не утихают ожесточенные споры не в Беларуси, а на западной границе. Для Минска эта дата - символ воссоединения белорусского народа, а для Варшавы - день советской агрессии и "прославление наследия Гитлера и Сталина". О восторжествовавшей справедливости и негодовании Польши - в новом выпуске "По форме".

Факт 7 июня 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому 17 сентября в стране отныне - День народного единства. Дата приурочена к началу освободительного похода Красной армии в 1939 году, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР.

Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Для белорусов это важная дата, когда восторжествовала справедливость и правда. А для польского правительства этот праздник как кость в горле.

Заголовок статьи на сайте Euronews от 9 июня 2021 года звучит так: "Минск объявил государственным праздником годовщину ввода Красной армии в Польшу в 1939 году в рамках советско-нацистского сотрудничества. Варшава негодует".

Тогда же Польша назвала "советско-нацистский" пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и разделе зон влияния непосредственной причиной начала Второй мировой войны. Также Варшава напомнила о резолюции Европарламента 2019 года, где сказано об ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание конфликта. По сути, сегодня Польша возлагает на Советский Союз, в том числе и Беларусь, вину за гибель 60 млн людей. На этот счет есть даже официальное заявление МИД Польши: "Совместное нападение СССР и нацистов на Польшу положило начало самой ужасной войне в мировой истории, унесшей жизни 60 млн человек, включая белорусов. Многие из них погибли в немецких концлагерях и советских исправительно-трудовых лагерях. Для нескольких сотен тысяч польских мирных жителей 17 сентября 1939 года означало лишение польского гражданства, достоинства и смерть в отдаленных регионах Советской России".

Также польский МИД обвиняет Беларусь в прославлении советского наследия и попытке "отрезать Беларусь от ее истинных корней".

Еще ряд весьма эмоциональных заявлений их властей. Самая жесткая оценка прозвучала от польского Института национальной памяти. Там заявили, что празднование 17 сентября как Дня народного единства - это не что иное, как надругательство над памятью жертв как польских, так и белорусских. Бывший президент Польши Анджей Дуда назвал 17 сентября одним из самых трагических событий в истории Польши, подчеркнув, что этот день напоминает о вторжении, совершенном по сговору с нацистской Германией, и о том, как два тоталитарных режима лишили поляков независимости. Общим знаменателем всех высказываний польской стороны является утверждение, что учреждение этого праздника - не внутреннее дело Беларуси, а враждебный акт.

Напомним Варшаве, столь эмоционально реагирующей на белорусский праздник, о собственной политике в межвоенный период: два десятилетия жесткой полонизации, подавления белорусской культуры и языка, преследования национального движения, закрытие белорусских школ, ликвидация общественно-политические организаций.

А лагерь "Береза-Картузская"? Это был, пожалуй, самый циничный символ той политики. В 1930-е годы в Западной Беларуси поляки создали лагерь для политических заключенных. Он стал местом изоляции и физического подавления противников режима, в том числе белорусских активистов, крестьян и представителей других национальных меньшинств. Его главной особенностью были тяжелейшие условия и садистские методы воздействия, из-за чего многие освобожденные вскоре умирали от болезней или последствий нервных срывов.

Это лишь малая часть фактов, доказывающих, что нынешние эмоциональные обвинения в адрес Беларуси выглядят лицемерно на фоне собственного исторического наследия Варшавы. Бревно в глазу не мешает?