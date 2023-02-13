Чудесное спасение в Турции спустя 175 часов после землетрясения

На фоне драматичных событий в Турции, которая переживает последствия мощного землетрясения, находится место и добрым новостям. В провинции Хатай из-под завалов извлекли живыми мать с двумя детьми. Они провели в бетонном плену 175 часов.

В городе Адыяман на 178-й час после землетрясения спасли четырехлетнюю девочку. По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли более 31,5 тысячи человек, пострадали свыше 80 тысяч. Разрушены более 6,5 тысячи зданий. Спасательные работы не прекращаются. Под грудами бетона остаются выжившие, несмотря на то, что с момента обрушения прошло уже более недели, а температура воздуха ночью опускается до минусовых значений.