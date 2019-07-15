175 человек задержала полиция Парижа во время празднования Дня взятия Бастилии

"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы после торжественного парада. Протестующие попыталась соорудить баррикады вдоль Елисейских полей - полиция применила слезоточивый газ. О том, что "желтые жилеты" планировали несанкционированную манифестацию, стало известно еще накануне, поэтому безопасность на национальном празднике обеспечивали около 3 000 жандармов.