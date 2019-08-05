Взрыв в столице Египта. 17 человек погибли, еще 32 ранены в окрестностях Каирского института рака. В МВД заявляют, что взрыв произошел из-за ДТП с участием четырех машин. Начался пожар. Взрывной волной выбило стекла. Десятки бригад пожарных и машин скорой помощи были направлены к месту инцидента