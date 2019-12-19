17-летняя американка угнала самолет и врезалась на нем в здание

В США несовершеннолетняя американка угнала и разбила самолет. Инцидент произошел в Калифорнии. 17-летняя девушка перелезла через ограждение, а затем пробралась в частный лайнер. Она смогла завести один из двигателей и сдвинуть воздушное судно с места, однако взлететь ей не удалось из-за неисправности борта. Похитительница начала двигать и поворачивать самолет, после чего въехала в стену одного из зданий аэропорта. Злоумышленницу взяли под стражу и обвиняют в похищении. Ее мотивы неизвестны - девушка отказывается сотрудничать со следствием.