ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

17 мая открывается 75-й Каннский кинофестиваль

Несколько часов осталось до открытия 75-го, юбилейного,кинофестиваля в Каннах. Подготовка всех мероприятий и ритуалов завершилась заблаговременно - последним расстелили сегодня знаменитый красный каннский ковер, по которому проследуют звезды, участвующие в церемонии открытия. Из знаменитостей первого ряда здесь ждут Тома Круза, Энтони Хопкинса и Энн Хэтэуэй. Откроется фестиваль показом фильма "Зет" - комедией из жизни зомби.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все