18 млрд долларов за зависимость: как Meta откупилась от дела по манипуляции детьми

18 млрд долларов - цена, которую Meta согласилась заплатить за то, что годами приучала детей залипать у экрана монитора или смартфона. Это не вердикт суда, а досудебное соглашение, чтобы прекратить начавшийся судебный процесс. В Калифорнии прошла всего неделя слушаний, и Марк Цукерберг, и компания уже готовы выложить 18 млрд, лишь бы все утихло.

Генпрокуроры требовали от Meta астрономическую компенсацию - до 1,4 трлн долларов. При этом корпорация не признала вину, однако согласилась на выплаты и изменения в своих платформах.

Что это за зверь - "манипуляторная модель Meta"? Meta - это не просто соцсети, а машина по перемалыванию внимания в деньги. Корпорация сознательно делала Facebook и Instagram вызывающими зависимость у детей и подростков. О вреде умалчивали, хотя знали о рисках для психики.

У детей и молодежи префронтальная кора еще строится, а самоконтроль изначально слабее. Для взрослых это тоже плохо. Людям морочили голову, и на этом зарабатывали. Бизнес-модель Meta проста до цинизма: внимание равно деньги. Чем дольше человек смотрит, тем больше рекламы можно "впарить".

Исследователи и бывшие сотрудники, включая инженера Фрэнсис Хаген, давно описали механизм. Людям показывают то, от чего нельзя отлипнуть. Система подбирает контент, который может удержать, и неважно, что это вызывает гнев, страх или зависть.

Раньше была кнопка "далее", а теперь - просто тяните пальцем вниз. Это сделано специально, чтобы люди теряли счет времени.

Соцсети знают о человеке больше, чем его мама: где был, что искал, с кем говорил. Они показывают именно то, что человек почти готов купить. Даже дизайн был обозначен как "вызывающий зависимость". Результат предсказуем: потеря времени, искаженное восприятие реальности, усиление тревоги и поляризации. Ирония в том, что платформы продают связь, а часто продают одиночество в толпе и постоянное сравнение.

18 млрд долларов Meta согласилась отдавать в течение 10 лет. При этом треть суммы они выплатят, только если TikTok и YouTube согласятся на такие же ограничения. Так что этот штраф похож больше на простую статью расходов.

18 млрд долларов - это не победа справедливости, а цена, которую Цукерберг заплатил за то, чтобы не садиться в тюрьму и не признаваться в преступлениях против детей. Meta купила себе индульгенцию, а все дети - просто статистика в их отчетах. Meta заполучила билет на следующий раунд. Компания не изменит бизнес-модель, потому что бизнес-модель - это человек.