180 жертв - итоги длинных выходных по случаю Дня независимости США

В США подвели итоги длинных выходных по случаю Дня независимости страны. Жертвами расстрелов в разных концах страны стали по меньшей мере 180 человек.

В Чикаго совершено 19 "праздничных убийств", более 100 горожан ранено. По словам мэра города, во всем виноват Ричард Никсон, который был президентом 50 лет назад, это из-за него царил в городе расизм, последствия которого ощущаются до сих пор.