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180 жертв - итоги длинных выходных по случаю Дня независимости США
В США подвели итоги длинных выходных по случаю Дня независимости страны. Жертвами расстрелов в разных концах страны стали по меньшей мере 180 человек.
В Чикаго совершено 19 "праздничных убийств", более 100 горожан ранено. По словам мэра города, во всем виноват Ричард Никсон, который был президентом 50 лет назад, это из-за него царил в городе расизм, последствия которого ощущаются до сих пор.
В этом году пресловутые "массшутинги", которые являются для Америки обычным делом, стали особенно частыми, при этом так называемых праздничных расстрелов было необычно много, даже по местным меркам, в прошлом году День независимости отметился в полтора раза меньшим количеством убийств.
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