3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
18 человек погибли и свыше 40 пострадали в результате теракта в Керчи
К этой минуте стали известны новые подробности трагедии в Керченском политехническом колледже. Сообщается о 18 погибших, свыше 40 пострадавших. Большая часть из них подростки. Следователи переквалифицировали дело о взрыве в колледже в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.
У раненых минно-взрывные травмы, в телах найдены поражающие элементы бомбы. Первоначальный осмотр погибших в керченском колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.