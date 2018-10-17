18 человек погибли и свыше 40 пострадали в результате теракта в Керчи

К этой минуте стали известны новые подробности трагедии в Керченском политехническом колледже. Сообщается о 18 погибших, свыше 40 пострадавших. Большая часть из них подростки. Следователи переквалифицировали дело о взрыве в колледже в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.