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18 итальянских рыбаков вернулись на родину после ста дней в плену на территории Ливии

Они были задержаны в сентябре в Средиземном море. Все это время продолжались переговоры по их освобождению. Задержанных обвиняли в незаконной ловле красных креветок на территории, о принадлежности которой Рим и Триполи спорят с середины 90-х. Также звучали обвинения в перевозе наркотических веществ, однако доказательств представлено не было. Освобождение произошло спустя несколько дней после того, как к протестам итальянского МИД присоединились и их коллеги по Евросоюзу.

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