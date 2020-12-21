18 итальянских рыбаков вернулись на родину после ста дней в плену на территории Ливии

Они были задержаны в сентябре в Средиземном море. Все это время продолжались переговоры по их освобождению. Задержанных обвиняли в незаконной ловле красных креветок на территории, о принадлежности которой Рим и Триполи спорят с середины 90-х. Также звучали обвинения в перевозе наркотических веществ, однако доказательств представлено не было. Освобождение произошло спустя несколько дней после того, как к протестам итальянского МИД присоединились и их коллеги по Евросоюзу.