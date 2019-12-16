18-метровая елка из пивных ящиков побила мировой рекорд

Мировой рекорд побила 18-метровая рождественская елка в немецкой Баварии. Новогодний символ сооружен из почти пяти тысяч пивных ящиков. На установку понадобилось два дня и усилия 80 человек. Предыдущий рекорд установило рождественское дерево, высота которого составляла всего 12 метров.