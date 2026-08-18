190 тыс. фирм прекратили работу в Германии в 2025 году

Германия устанавливает новые антирекорды. В 2025 году в стране закрылись 190 тыс. компаний. Это самый высокий показатель почти за 20 лет. Негативная тенденция затронула практически все секторы экономики.

Основной удар пришелся на индустрию гостеприимства, где закрылись 15 тыс. отелей и ресторанов. Эксперты отмечают, что даже государственные налоговые льготы не смогли стабилизировать ситуацию.

В промышленном секторе прекратили работу 11 тыс. предприятий. Кроме того, из-за массового выхода врачей на пенсию и дефицита преемников закрылись 5,5 тыс. медицинских учреждений.