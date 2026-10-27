Европа, которая два поколения учила мир, что война - пережиток прошлого, а танки - экспонат для музея, сегодня милитаризируется пугающими темпами. Производство 155-милиметровых снарядов выросло в пять раз. Контракты на бронетехнику подскочили на 353 %, а новые военные заводы растут в три раза быстрее. Быстрее, чем школы, больницы и детские сады вместе взятые.

За два последних года в Европе объявлено о 197 новых оборонных производственных площадках. Больше половины - совершенно новые заводы, а не модернизация старых.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Наша оборона" (Россия):

"Понимая, что они не готовы, они все чаще говорят, что надо сделать так, чтобы Россия не смогла достичь своего военного могущества. Они все чаще говорят о некоем превентивном ударе, который нужно нанести по России, чтобы сбить ту угрозу, которая будет потом. Они говорят: "Нужно действовать сейчас, потому что через 5 лет будет поздно. Нужно действовать завтра, потому что послезавтра Россия уже будет в Берлине".

И под эту риторику, как отметил он, европейцы верстают свои военные планы, проводят учения. "И каждый раз убеждаются, что Европа не способна воевать. Но это их еще больше, скажем так, подзадоривает, - обозначил Алексей Леонков. - И мыслят они следующим образом: если нужно начать войну, то чтобы США однозначно в нее вмешались. Было бы у них в свободном распоряжении биологическое оружие или ядерное оружие, однозначно бы применили. Самое интересное, что в Соединенных Штатах Америки это четко понимают, и Трамп начал обезвреживать эти настроения Европы тем, что, например, начал выводить стратегические подразделения американских войск".

На Варшавском форуме генерал НАТО Алексус Гринкевич представил так называемую "теорию победы". Там есть два важных тезиса: первый - сейчас альянс воевать не готов; второй - срок боеготовности - 2029 год, то есть 3 года.

Издание "Политико" со ссылкой на источники в альянсе сообщает, что НАТО официально приступает к обсуждению, сколько сил и техники каждая из 32 стран должна представить в случае конфликта с Россией. Вот пример: в мае 2026 года Германия и Нидерланды объявили, их объединенный корпус, включающий 16 стран, примет на себя командование войсками в Эстонии и Латвии в случае войны с Россией. В Финляндии формируется новая многонациональная группа под руководством Швеции.

Естественно, все это преподносится как оборона. Но что это за оборона, у которой есть точная дата? Не когда-нибудь, не в случае чего, а 2029 год.

quote Теперь представляете, что у них получится модернизировать вооруженные силы, нарастить выпуск вооружений, военной техники, боеприпасов, перестроить все это. У Европы деньги есть. Европа к 2029 году станет обладать одной из сильнейших армий в мире. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель проекта MilitaryRussia.Ru (Россия)

Дальше, по его словам, возникает интересный вопрос: "У вас появился инструмент, один из лучших в мире, мощнейший, но он стоит без дела. Потому что русские все не нападают. Но вполне может быть и, скорее всего, возникнут силы, которые захотят этот инструмент использовать. Может быть, они даже могут постараться организовать повод. И вот основная опасность всей этой ситуации с милитаризацией: чем больше ружей будут повешены на стены тем выше вероятность того, что они начнут стрелять".

НАТО выстраивает сеть военного шенгена: это модернизация в Европе аэропортов, железнодорожных переправ, мостов, чтобы в нужный момент танки и бригады шли через границы без задержек. Масштаб захватывает. Германия рассматривается как центральный логистический узел, через который планируется перебрасывать на восточный фланг до 800 тыс. военнослужащих и 200 тыс. единиц тяжелой техники. Бундесвер совместно с минздравом уже прорабатывает сценарии приема до 1 тыс. раненых в день. Когда гражданская инфраструктура перестраивается под переброску войск, это навевает мысли не столько про укрепление обороны, а больше про логистику наступления.

Алексей Леонков:

"Они должны в течение 48 ч перебросить к восточным границам, к границам Беларуси и России, 300 тыс. штыков. Это громадная цифра. Это с учетом не только личного состава, это еще и основная военная техника, обеспечивающая военная техника. Это серьезнейшая логистическая операция".

Он отметил, что все последние крупномасштабные учения НАТО показали, что Европа не в состоянии это делать. "Деньги закладывались большие, но результат оказался не очень. У этой милитаризации есть еще, как говорится, оборотная сторона. Почему они так торопятся? Дело в том, что на Европу очень сильно давят Соединенные Штаты Америки. Специальная военная операция, в которую нас затянули, предполагала не только выполнение задачи ослабления России, но и, как ни странно, разоружение Европы", - добавил он.

Но самое интересное, кто будет платить и воевать? "Политико" со ссылкой на анонимные источники в НАТО пишет прямо: "Участие США в войне с Россией не предусматривается". Американцы, вероятнее всего, останутся в стране. То есть европейцы за свой же счет пойдут воевать за американские интересы. Упоминается, например, то, что Прибалтика с Польшей такое финансирование не потянут, поэтому расходы перераспределят по северному, южному и восточному направлениям. То есть логика такая: воевать будут бедные, платить богатые, а командовать американцы как главные в НАТО.

"Мы во многом уже находимся в предпороговом эскалационном состоянии Третьей мировой, - обозначил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС (Россия) Александр Степанов. - Как мне кажется, шаг к приближению данного глобального конфликта сделал Вашингтон, когда принял решение о возможности ликвидации военно-политического руководства Ирана вместе с семьями, с детьми, с внуками. Все это говорит о том, что де-факто открыт ящик Пандоры, ликвидирована прежняя система международной безопасности и нет никаких сдерживающих факторов к открытому прямолинейному противоборству с опорой приоритетно на силовые сценарии".

Сувалкский коридор в возможных горизонтах Третьей мировой не просто географическая точка. Узкая полоса земли между Польшей и Литвой - единственный сухопутный путь, связывающий страны Балтии с остальной Европой. С одной стороны - Беларусь, с другой - Калининград. И именно здесь, по мнению военных планировщиков НАТО, может вспыхнуть конфликт.

Альянс проводит в этом районе регулярные и масштабные учения. Сувалкский коридор - идеальное место для провокации, искры, которая может поджечь всю Европу. Любое движение здесь, будь то учение, гуманитарный конвой или случайный дрон, может быть использовано как повод для эскалации.

Дмитрий Корнев:

"Если не считать ядерный зонтик, то есть, в конце концов, просто ракетные бригады. Одна ракетная бригада может задержать, скажем так, группу армий при желании в неядерном оснащении. У нас есть воздушно-космические силы, у нас есть союзник, у нас есть вооруженные силы, которые не задействованы сейчас в каких-то боевых действиях, и которых достаточно, как минимум, для обороны. То есть для обороны Россия сможет обороняться в случае нападения извне, ну, даже без привлечения ядерных сил. Ну, если мы вспомним еще и про ядерные силы, тогда ситуация, конечно, кардинально меняется. И это, наверное, основная гарантия того, что никто не нападет на наше государство".

Один из западных споров сегодня о том, во что вкладываться больше: в танки или дроны? Американский "Абрамс" стоит от 8 до 10 млн долларов, а дрон, который его сжигает, стоит от 400 до 1 тыс. долларов. Это называется экономикой самоубийства. Вы строите крепость за 10 млн, а ее уничтожают фактически зажигалкой за 500 баксов. И зажигалок у противника может быть тысячи.

Цифры по танкам "Абрамс" в Украине - это приговор. Из 31 машины, переданной ВСУ, 27 уничтожены или захвачены.

quote В 2027 году будет ясно, куда эта программа милитаризации повернет. Повернет ли к немедленному конфликту с Российской Федерацией, ее союзниками, либо она уйдет в стадию холодной войны 2.0. Алексей Леонков

Он отметил, что европейские и американские военные аналитики уже провели анализ на способность Европа завтра начать войну с Россией. И как долго будет продолжаться эта война. "Да, она может вступить в войну. Потому что все войны развязываются достаточно легко. Если нужен повод, его всегда найдут. А вот способна ли Европа воевать? Тут выясняется, что экономические показатели и состояние военно-промышленного комплекса Европы свидетельствуют о том, что они не смогут долго воевать с нами. То есть это будет кратковременная война. И главная уязвимая точка - сам военно-промышленный комплекс Европы, в который Европа вложила много денег. Он не способен масштабироваться и расширяться", - сказал аналитик.

Пока Европа спорит дроны или танки и хоронит "Абрамс" на украинском черноземе, Россия делает танки беспилотными. На учениях "Центр-2026" Уралвагонзавод впервые показал тяжелый роботизированный комплекс "Штурм" - танк, которым управляют дистанционно.

В России есть и аргументы, которым пока нет аналогов на Западе: гиперзвуковой комплекс "Орешник", гиперзвуковой планирующий блок "Авангард", к ним добавляются "Кинжал", "Циркон" и межконтинентальная ракета "Сармат". А еще "Посейдон" и "Буревестник" - ядерный подводный беспилотник и крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой, работы над которой выходят на завершающую стадию. Это не оружие возмездия, это оружие, которое делает возмездие ненужным, потому что его невозможно перехватить.

Пока Урсула фон дер Ляйен рассказывает про российскую угрозу, европейская промышленность тихо умирает. Еврокомиссия сама оценивает: 27 тыс. производственных рабочих мест исчезают каждый месяц на протяжении 2 лет. И главная причина - высокие цены на энергию.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила прямо: в основе конфронтации с Россией лежит стремление отвлечь внимание западного общества от внутренних проблем, в том числе путем стимулирования экономики за счет военной промышленности.

Вот и получается, заводы закрываются - виновата Россия. Цены на энергию кусаются - виновата Россия. Социальные программы сокращают, потому что Россия. Рейтинги политиков падают, тем более виновата Россия. Милитаризация и возможная война - это фиговый листок, которым прикрывают провалы внутренней политики Запада. И как любой фиговый листок, он работает только до тех пор, пока его никто не сорвет.