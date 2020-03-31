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19 человек погибли при тушении лесного пожара в Китае

19 спасателей погибли при тушении лесного пожара на юго-западе Китая. Более 20 часов бригаде не удавалось справиться с пламенем. Огонь охватил почти 50 гектаров леса. Сильный ветер быстро разносил пламя. Из-за этого пожарные угодили в огненную ловушку. Всего на борьбу с огнем власти направили 300 спасателей и 700 военных.

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