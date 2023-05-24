19-летний парень пытался убить Байдена

19-летний парень, который в понедельник вечером протаранил ворота Белого дома на грузовике, хотел убить Байдена и стать главой США. Как сообщает телеканал NBC, подозреваемый заявил, что также собирался похитить вице-президента и членов семьи политика. В фургоне авто нашли флаг со свастикой. Молодому человеку предъявлено обвинение в нападении с применением оружия, неосторожном вождении автомобиля и незаконном проникновении.