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19-летний парень пытался убить Байдена
19-летний парень, который в понедельник вечером протаранил ворота Белого дома на грузовике, хотел убить Байдена и стать главой США. Как сообщает телеканал NBC, подозреваемый заявил, что также собирался похитить вице-президента и членов семьи политика. В фургоне авто нашли флаг со свастикой. Молодому человеку предъявлено обвинение в нападении с применением оружия, неосторожном вождении автомобиля и незаконном проникновении.
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