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1,5 доллара в сутки: в Санкт-Петербурге к 2021 году введут туристический сбор
Туристический сбор собираются ввести в городе на Неве. Ожидается, что это произойдет к 2021 году. Налог на отдых коснется только иностранных туристов. Планируется установить сбор в размере чуть больше полутора долларов в сутки. Свое решение руководство города объясняет необходимостью дополнительного финансирования для ухода за достопримечательностями. Дело в том, что после посещения музеев, знаменитых парков и садов приходится приводить их в порядок, что сказывается на бюджете. Ежегодно Петербург посещают примерно 8 миллионов человек, из них почти 4 миллиона - иностранные граждане.
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