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1,5 миллиона билетов аннулировали во Франции из-за забастовок железнодорожников

Неутешительную статистику опубликовало Национальное общество железных дорог страны. С начала декабря люди ежедневно сдавали свыше 50 тысяч квитков как на высокоскоростные поезда, так и на пригородные электрички. Убытки превысили 400 миллионов евро. Напомним, серия забастовок началась по инициативе профсоюзов в знак протеста против пенсионной реформы. Сейчас демонстранты угрожают заблокировать нефтеперерабатывающие заводы и спровоцировать нехватку топлива в стране.

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