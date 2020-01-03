1,5 миллиона билетов аннулировали во Франции из-за забастовок железнодорожников

Неутешительную статистику опубликовало Национальное общество железных дорог страны. С начала декабря люди ежедневно сдавали свыше 50 тысяч квитков как на высокоскоростные поезда, так и на пригородные электрички. Убытки превысили 400 миллионов евро. Напомним, серия забастовок началась по инициативе профсоюзов в знак протеста против пенсионной реформы. Сейчас демонстранты угрожают заблокировать нефтеперерабатывающие заводы и спровоцировать нехватку топлива в стране.