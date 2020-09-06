1 человек погиб, 7 получили ранения в результате нападения в Бирмингеме

1 человек погиб, 7 получили ножевые ранения в результате нападения в центре британского Бирмингема. Улица, где произошло ЧП, оцеплена полицейскими. Правоохранители оценивают произошедшее как крупный инцидент. Версию теракта на данный момент исключили. По некоторой информации, нападавший мог являться выходцем из Ближнего Востока.