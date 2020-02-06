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1 человек погиб и 157 получили травмы при аварийной посадке самолета в Турции

При аварийной посадке лайнера в Стамбуле один человек погиб, еще 157 получили различные ранения. Напомним, борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнул с обрыва высотой около 40 метров в районе проходящей возле аэропорта автодороги, загорелся и развалился на три части. Всего в самолете находились 183 человека, в том числе двое детей. По предварительным данным, причиной трагедии стала непогода.

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