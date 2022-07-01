1 июля дарит гражданам Литвы новый рост цен

Сейчас литовцам и вовсе будут не по карману медуслуги: накануне парламент все-таки утвердил реформу здравоохранения: против были как врачи, так и граждане. Но депутатов Сейма больше интересовала экономия госбюджета. По мнению медиков, лечение станет менее доступным, менее качественным и более дорогим, а очереди в поликлиниках вырастут.

Июль граждан Литвы встречает грустными новостями. Сегодня в стране дорожает холодная вода сразу на 10 %. Кроме того, с 1 июля резко вырастет в цене электричество: граждане должны были к этой дате выбрать нового поставщика и расплатиться по долгам. Поставщиков много, тарифы у всех разные, но при этом неизменно более высокие, чем были прежние расценки. В общем, праздновать 1 июля литовцам явно нечего: экономический кризис дает о себе знать сразу во всех сферах. О чем свидетельствует также инфляция: она в текущем году превысила уже 15 %.