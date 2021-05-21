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1 июля ЕС вводит COVID-паспорта

Представитель Еврокомиссии объявил, что с 1 июля в ЕС начнет действовать COVID-сертификат. Он будет как электронным, так и бумажным. Выдавать его будут привитым, переболевшим и получившим отрицательный результат тестирования.

Предполагается, что этот документ позволит снять все ограничения на переезды в границах Евросоюза. Однако солидарного решения стран ЕС насчет доступа в пределы союза иностранцев пока нет. Отдельные страны (вроде Греции, Испании, Кипра, Болгарии) в целях спасения туристической отрасли приняли решение разрешить въезд вакцинированным или предоставившим отрицательный ПЦР-тест.


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