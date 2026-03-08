20 % мировой нефти и 30 % СПГ в зоне риска: почему Ормузский пролив стал главной мишенью

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3467efde-7ef3-4ec3-9b86-20707fa808a4/conversions/c3fb1881-74ea-489c-801d-85965d98d110-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3467efde-7ef3-4ec3-9b86-20707fa808a4/conversions/c3fb1881-74ea-489c-801d-85965d98d110-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3467efde-7ef3-4ec3-9b86-20707fa808a4/conversions/c3fb1881-74ea-489c-801d-85965d98d110-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3467efde-7ef3-4ec3-9b86-20707fa808a4/conversions/c3fb1881-74ea-489c-801d-85965d98d110-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Ормузский пролив, через который проходит пятая часть всей мировой нефти и почти треть сжиженного природного газа, стал главной мишенью в нынешнем конфликте вокруг Ирана. Об этом заявил медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью", подчеркнув катастрофические риски для глобальной экономики.

"Это одна из основных транспортных артерий в мире в энергетическом смысле. Фактически, это топовая артерия, поскольку 20 % нефти, нефтепродуктов в мировом экспортном потенциале перемещаются через эту артерию. Кроме этого, 30 % сжиженного газа (СПГ), почти треть экспортных потребностей планеты, перемещаются также через Ормузский пролив. И в этом смысле уязвимость мировой экономики очевидна", - отметил эксперт.

Возникновение напряженности и конфликта, что наблюдается уже некоторое время, делает Ормузский пролив мишенью, поскольку очень многие интересы сталкиваются именно в этом месте. Дмитрий Швайба

Он также привел конкретные примеры: "Это не только интересы США, Израиля и Ирана. Это интересы и всех стран Персидского залива, которые самым активным образом участвуют в производстве и продаже нефтепродуктов и сжиженного газа. Задеваются, безусловно, основные потребители этой продукции, а это не только США, не только Евросоюз, это Китайская Народная Республика, Индия, продающие страны, поскольку для них важны котировки на основных биржах. И котировки тоже очень чутко реагируют на происходящие события. Именно поэтому разноплановые, разношерстные заявления со стороны военного руководства Ирана так болезненно влияют на экономические процессы, на стоимость энергоресурсов, на положение основных мировых бирж", - обозначил медиаэксперт.

Дмитрий Швайба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4960d32-4db7-4e32-81bb-660442fe3437/conversions/b487ac98-c623-4576-8c95-a0b21d16bf14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4960d32-4db7-4e32-81bb-660442fe3437/conversions/b487ac98-c623-4576-8c95-a0b21d16bf14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4960d32-4db7-4e32-81bb-660442fe3437/conversions/b487ac98-c623-4576-8c95-a0b21d16bf14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4960d32-4db7-4e32-81bb-660442fe3437/conversions/b487ac98-c623-4576-8c95-a0b21d16bf14-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я также читал в новостных лентах о потопленных 11 кораблях Ирана в Персидском заливе (что якобы должно было отнять возможность Ирана перекрыть Ормузский пролив - прим. ред.). Ну, вы знаете, позволю себе усомниться в невозможности Ирана сделать перекрытие этого пролива ввиду наличия высокоточных средств дистанционного поражения. Сам Ормузский пролив в самом своем узком месте - это чуть более 50 км. Это достаточно уязвимое место и на него может быть оказано некое техническое, в том числе и военное воздействие, что сейчас и происходит", - пояснил он.

По словам Дмитрия, рынок уже жестко отреагировал. "Основные логистические игроки в мире на текущий момент приостановили перемещение своих кораблей через Ормузский пролив. Это не случайно, поскольку это не только финансовые риски, логистические, но и имиджевые. Ряд мелких игроков на этом рынке продолжают перемещение через пролив, но на свой страх и риск. И танкеры там горят. А страховые компании, естественно, аннулировали все страховые полисы, изменили условия", - заключил Дмитрий Швайба.