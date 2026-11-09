20 ноября объединение "Поколение Z решает" готовит забастовку в ФРГ

В Германии зреет масштабный студенческий бунт против власти. Как сообщает местная газета, объединение "Поколение Z решает" готовит на 20 ноября забастовку, которая охватит 35 университетов в 33 городах страны.

Главный удар активисты направляют на федеральное правительство: они требуют немедленной отставки канцлера Фридриха Мерца.

В ультиматум студентов также вошли жесткие антивоенные требования: полный отказ вузов от военных исследований, прекращение перевооружения ФРГ и блокировка возврата обязательной службы.

Критикуя экономический курс властей, молодежь требует перенаправить средства на финансирование образования.