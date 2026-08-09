20-й фестиваль китайских брендов проходит в Пекине

В Пекине проходит 20-й фестиваль китайских брендов. Масштабное событие в очередной раз объединило сотни представителей компаний, заинтересованных в выходе на внешние рынки.

В программе десятки форумов и дискуссий по изучению передового опыта лидеров рынка.

Топ-менеджеры крупнейших корпораций, государственные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в 20-й раз собрались, чтобы обсудить наиболее эффективные подходы в работе на рынках третьих стран.

В основе - создание здоровой и устойчивой бренд-экосистемы

Пожалуй, это созвучно и с белорусскими предприятиями. В Китае не первый год продвигают идею синтеза силы технологий и культурный контекст. Вдобавок стоит задача подойти к национальному китайскому экспорту комплексно, проще говоря, компаниям предлагают работать сообща по разным направлениям во благо единой цели. Фестиваль также дает возможность узнать тенденции, чем живет китайский бизнес. Например, в сфере производства продуктов питания.

Ци Анбао, руководитель китайской компании:

"Я считаю, что продукты, относящиеся к концепции всеобщего здоровья, будут пользоваться все большим спросом у людей во всем мире. Под всеобщим здоровьем я имею в виду не биодобавки, а именно продукты, которые сочетают в себе пищевую и оздоровительную ценность, - как китайские, так и мировые, обладающие определенными полезными свойствами. Традиционное китайское сырье, например, сафлор уже много лет привлекает внимание за рубежом".

Китайские бизнесвумен обмениваются опытом

Особое внимание на фестивале уделено историям успеха с женским лицом. Традиционно основательницы китайских брендов и компаний собираются для обмена опытом. Площадка призвана показать достижения современных женщин. Например, Тан Инхуа руководит биотехнологической компанией. Признается, что секрет успеха - в умении находить баланс между работой и семьей.

Тан Инхуа, руководитель китайской биотехнологической компании:

"Я всего лишь одна из миллионов китайских женщин, но все женщины в Китае, на мой взгляд, достойны восхищения. Я захотела заниматься тем, что мне по-настоящему нравится. Поговорила с семьей, и она меня поддержала. Путь к собственному делу был трудным, каждый шаг давался непросто. Но больше всего я рада тому, что я прошла через это. Когда ты достигаешь успеха, эту радость невозможно выразить словами".

Беларусь - целевой рынок для китайских компаний

Фестиваль брендов призван рассказать и о необходимых этапах выхода на рынки третьих стран. Ведь задача не только поставлять свою продукцию за рубеж, важно обмениваться технологиями и создавать совместные предприятия.

Ван Юн, председатель совета директоров альянса китайских брендов:

"Мы планируем организовать визит делегации китайских брендов в Беларусь для изучения инвестиционного климата, поиска возможностей для сотрудничества и даже для того, чтобы порекомендовать компаниям Китайско-белорусский индустриальный парк. Я считаю, что Беларусь - это не только ключевой узел "Одного пояса, одного пути", но и важный целевой рынок в русскоязычном регионе".

Эксперты уверены, что для китайских брендов, желающих выйти на рынки стран СНГ, Беларусь станет отличной стартовой площадкой.

Фестиваль называют "олимпиадой брендовой индустрии Китая". Его важным дополнением станет китайская выставка брендов, выходящих на глобальные рынки. Она пройдет в октябре на китайском острове Хайнань и соберет более 1 тыс. экспонентов на площади в 90 тыс. кв. м.