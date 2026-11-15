200 тыс. французов вышли на улицы: полиция продемонстрировала показательную жестокость

Масштабные протесты прокатились по всей Франции. Около 200 тыс. человек вышли на улицы городов страны, чтобы выразить недовольство падением уровня жизни и наступлением властей на права граждан.

Практически сразу после начала акций начались столкновения с полицией: блюстителям порядка, очевидно, дали разрешение на неограниченное использование силы. К манифестантам применялся слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, получить удары дубинками пришлось и вовсе совершенно случайным людям - например, посетителям одного из парижских кафе в самом центре города.

Власти озвучили предварительные итоги беспорядков: задержаны 220 человек, 10 полицейских пострадали. Столкновения продолжались до глубокой ночи: особенно драматические сцены можно было наблюдать в Бордо, Париже, Марселе и Лионе.

Жестокость полиции на этот раз была совершенно исключительной: очевидно, власти пытаются усмирить общественное недовольство, которое в канун президентских выборов может погрузить страну в неконтролируемый хаос.